Detienen a auxiliar de bus en medio de paro de camioneros en la Ruta 5 en San Bernardo

12 nov. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros tomó detenido en la mañana de este jueves a un auxiliar de bus durante el paro de camioneros en la Ruta 5 a la altura de la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

¿Por qué habría sido detenido?

Según información de testigos, la persona habría sido arrestada por personal policial luego de amedrentar a quienes permanecían manifestándose en la autopista por el alza del precio de los combustibles.

Uno de los manifestantes del paro de camioneros indicó que "vino con violencia a insultarnos, a golpear colegas, pero no entendemos por qué. Vino con uniforme y no sabíamos si era conductor".

"Nosotros queremos evitar este tipo de situaciones. No es que seamos malos o maleantes, somos trabajadores y necesitamos solución. No estamos pidiendo nada del otro mundo", agregó.

¿Hay versión de Carabineros?

Por ahora, Carabineros no ha entregado la razón exacta por la que el auxiliar de bus fue detenido, pero unas imágenes captadas por el matinal "Mucho Gusto" lo mostraron siendo ingresado a una patrulla.

Más adelante, se reveló que el auxiliar del bus iba en dirección contraria a la manifestación en la Ruta 5 y que se habría bajado de la máquina para hacer una denuncia por agresiones recibidas durante el trayecto.

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