Dirigente de la Confederación Fuerza del Norte tras reunirse con el Gobierno: "Hay buenas intenciones, pero no tenemos acuerdo"

11 nov. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la paralización de camioneros, el dirigente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, llegó este miércoles hasta La Moneda para reunirse con el biministro Claudio Alvarado.

Tras el encuentro, confirmó que la negociación entró en un receso y que las conversaciones se retomarán a las 17:00 horas. "Tenemos que salir, tenemos que hablar con nuestras bases", explicó.

"Hay buenas intenciones, pero no tenemos acuerdo"

El dirigente aclaró que, hasta ahora, no existen acuerdos con el Ejecutivo. "Hay buenas intenciones, pero no tenemos acuerdo", señaló, agregando que serán los propios transportistas quienes deberán evaluar las propuestas del Gobierno.

Respecto de un eventual congelamiento de las tarifas, Sandoval confirmó que existe una propuesta sobre la mesa. "Hay un planteamiento, pero ahora falta que nosotros ajustemos un poco ese congelamiento", indicó.

Consultado por el plazo que podría dejarlos conformes, respondió que cuatro meses. Sin embargo, advirtió que todavía existen aspectos pendientes: "Puede que no esté tan lejos (la propuesta del Gobierno), pero falta la voluntad".

Posibilidad de deponer el paro

Sobre la posibilidad de deponer la movilización, sostuvo que necesitan respuestas concretas. "Nosotros tenemos que salir con cosas concretas, que les sirvan al transportista, a la gente", afirmó.

Sandoval también pidió paciencia frente a las negociaciones y recordó que el conflicto se arrastra por mucho tiempo. "Esto no es ir y sentarse, y en cinco minutos solucionar un problema que lleva siete meses", manifestó.

En esa línea, llamó a comprender la situación de los transportistas: "Nosotros hemos tenido paciencia siete meses, la ciudadanía también, entonces quiero que seamos empáticos".

Además, descartó divisiones dentro del gremio: "No estamos dividiendo el transporte, tenemos todos el mismo dolor, y vivimos en un mismo país".

Finalmente, al ser consultado por los cortes de rutas, aseguró que los camiones detenidos no buscan impedir el funcionamiento del país. "Los camiones están detenidos en la carretera, son camiones que están parados porque no tenemos dinero para seguir trabajando", sostuvo.

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