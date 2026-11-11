¿Habrá suscripción? La nueva marca que inscribió Walmart en Chile y que está ligada a beneficios en compras

11 nov. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Walmart Chile podría estar explorando nuevas alternativas comerciales en el país. Una sociedad vinculada a la compañía inscribió las marcas "Walmart+" y "W+" en Chile, nombres asociados a un servicio de suscripción que ofrece descuentos y beneficios a sus clientes en otros mercados.

Según publicó La Tercera, la solicitud fue ingresada por Walmart Apollo y quedó consignada en el Diario Oficial. Las marcas están relacionadas con servicios de membresía que permiten acceder a ventajas en la compra de productos, especialmente en materia de descuentos y despachos.

Sin embargo, este registro no significa que la compañía tenga previsto implementar próximamente este servicio en Chile.

¿Qué beneficios contempla la marca Walmart+?

De acuerdo con los antecedentes de la inscripción, la sociedad vinculada a la matriz de supermercados Lider relacionó la marca con la 'administración de programas de descuentos destinados a permitir a los participantes obtener descuentos en servicios de envío mediante el uso de un programa de membresía con descuentos'.

Entre las características también se mencionan sistemas de recompensas, beneficios asociados a descuentos y envíos gratuitos.

Se trata de un modelo de suscripción que busca entregar ventajas adicionales a quienes pagan una membresía para realizar sus compras.

Walmart+ nació en Estados Unidos como competencia de Amazon Prime

El servicio Walmart+ fue lanzado en Estados Unidos durante 2020, en medio de la pandemia de Covid-19. En ese momento, la industria lo identificó como una respuesta de la compañía al programa de suscripción Amazon Prime.

En el mercado estadounidense, la membresía contempla distintos beneficios, entre ellos descuentos, envíos gratuitos, acceso a una plataforma de streaming sin costo adicional y promociones en otros comercios.

Actualmente, sus valores en ese país, sin considerar impuestos, son de US$12,95 mensuales (cerca de $13.000) y US$98 anuales (aproximadamente $96.078).

Posteriormente, Walmart+ comenzó su expansión internacional. En junio de este año llegó a Canadá y en septiembre pasado desembarcó en México.

¿Walmart+ llegará a Chile?

Pese a la inscripción de las marcas "Walmart+" y "W+", el trámite no confirma que el servicio vaya a implementarse en el mercado nacional.

La operación también podría responder a una práctica habitual de Walmart, relacionada con el registro y la protección de sus marcas en parte de los 19 mercados donde tiene presencia.

De hecho, en el mismo boletín del Diario Oficial de este viernes, Walmart Apollo también inscribió la marca "Walmart APP".

Por ahora, la compañía que opera en Chile a través de supermercados Lider, Express, SuperBodega Acuenta y Central Mayorista no ha anunciado planes para ofrecer un servicio de suscripción de este tipo en el país.