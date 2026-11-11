Chile busca renovar dos submarinos de su flota: ¿Cuáles son y qué características tienen?

11 nov. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile se encuentra en las primeras etapas de un proyecto para reemplazar dos de sus submarinos, que ya acumulan 42 años de servicio. Se trata del SS-20 Thomson y el SS-21 Simpson, unidades que forman parte de la flota nacional y que están próximas al término de su vida operativa.

En ese contexto, el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, visitó las instalaciones de Naval Group en Cherburgo, Francia, para conocer las capacidades de construcción de submarinos de la compañía, que manifestó su interés en participar en el proceso de renovación.

La iniciativa se encuentra en sus primeras fases, según publicó Infodefensa.com. El objetivo es renovar estas unidades para mantener las capacidades operativas y disuasivas de la institución frente a los desafíos futuros.

"Esta renovación es clave para que la Armada mantenga una capacidad disuasiva relevante y un poder naval equilibrado frente a los desafíos futuros", indicó el comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos, contraalmirante Federico Saelzer.

Ambos pertenecen a la clase 209/1400L, de fabricación alemana y construidos en los astilleros Howaldtswerke (HDW), en Kiel. La Armada cuenta actualmente con cuatro submarinos: los dos mencionados y otras dos unidades de la clase Scorpène, el SS-22 General Carrera y el SS-23 General O'Higgins.

Naval Group busca participar en la renovación

La compañía francesa Naval Group tiene una estrecha relación con la Armada de Chile, pues es la diseñadora y constructora de los dos submarinos Scorpène que actualmente opera la institución.

La Armada incorporó el SS-23 General O'Higgins en 2005 y el SS-22 General Carrera en 2006. Ahora, el astillero manifestó su intención de participar en el programa que busca reemplazar al Thomson y al Simpson.

El recorrido por las instalaciones de Cherburgo, ubicadas en la región de Normandía, se realizó durante Euronaval 2026, una de las principales ferias internacionales de la industria naval, que reúne en Francia los últimos avances en tecnología e innovación y constituye un espacio de cooperación e intercambio entre países e instituciones del sector.

En el salón de París, Álvarez también sostuvo un encuentro con el general ingeniero Emeric Wininger, director para Europa Central y Oriental y América Latina de la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia. Durante la reunión abordaron oportunidades de colaboración e intercambiaron perspectivas sobre el desarrollo tecnológico e industrial del sector.

Scorpène Evolved: las características del submarino que presentó Naval Group

Entre las alternativas tecnológicas que ofrece Naval Group se encuentra el Scorpène Evolved, la versión más reciente de su familia de submarinos convencionales de propulsión diésel-eléctrica. Su diseño puede adaptarse a los requerimientos operativos de cada armada.

Estas unidades están concebidas para misiones de guerra antisubmarina y antisuperficie, inteligencia, vigilancia y operaciones especiales. Entre sus principales características destacan su baja firma acústica, la capacidad de operar tanto en aguas profundas como en zonas litorales y el sistema integrado de gestión de combate Subtics.

Su configuración contempla seis tubos lanzatorpedos y una capacidad de carga de hasta 18 armas, entre torpedos y misiles.

Otra de las características de esta versión es su disponibilidad operativa en el mar, estimada por Naval Group en más de 240 días al año.