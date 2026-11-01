Fiscalizaciones y controles preventivos de la Armada en alta mar: 390 buques extranjeros han sido controlados
- Por Cristian Reyes | Javier Burgos
¿Qué pasó?
La Armada de Chile ha realizado fiscalizaciones y controles preventivos en alta mar, enfocándose en la vigilancia de embarcaciones pesqueras extranjeras cerca de las costas chilenas.
Recientemente, se fiscalizaron 390 buques a unos 700 kilómetros de Iquique, incluyendo embarcaciones dedicadas a la pesca de calamar.
Estas operaciones cuentan con apoyo aéreo-marítimo y los datos recopilados se registran para evaluar acciones futuras y mantener el control territorial.Ir a la siguiente nota
Eduardo de la Cerda, comandante P-3ACH Orion, señaló a Meganoticias que "esta operación consistió en fiscalizar embarcaciones pesqueras que estaban a 600 millas de Iquique. Todo por los compromisos que tiene nuestro país de salvaguardar la vida humana en el mar".
Por su parte, el teniente Francisco Azócar, coordinador táctico Nave P3, mencionó que "finalizamos el vuelo, donde más allá de la zona económica exclusiva detectamos 340 embarcaciones y tres embarcaciones realizando pesca en nuestra zona exclusiva".
La Armada busca así proteger la soberanía nacional, prevenir la pesca furtiva y cuidar el medio ambiente marino.
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