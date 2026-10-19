Zofri reporta incendio en uno de sus galpones y activa evacuación preventiva

19 oct. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registra en el galpón 8 de la manzana 21 del Recinto Amurallado de la Zona Franca de Iquique (Zofri), en la región de Tarapacá.

De acuerdo con la información publicada por la cuenta oficial de Zofri S.A. en X, en el lugar opera una empresa usuaria dedicada a la comercialización de artículos de cocina y menaje.

Ante la emergencia, se activaron los protocolos de seguridad y se realizó la evacuación preventiva de los sectores aledaños. En tanto, personal de Bomberos se encuentra trabajando para controlar la situación.

Bomberos trabaja en la emergencia

A través de su cuenta oficial en X, la empresa reportó que se mantiene atenta al desarrollo del incendio y que está recopilando los antecedentes correspondientes.

ZOFRI S.A. informa que se registra un incendio en el galpón 8 de la manzana 21 del Recinto Amurallado de la Zona Franca de Iquique, donde opera una empresa usuaria dedicada a la comercialización de artículos de cocina y menaje.



Ante esta situación, se activaron los protocolos… pic.twitter.com/s0jaZCCrzz — ZOFRI S.A (@Zofri_SA) October 19, 2026

El siniestro ha generado alerta entre los vecinos y trabajadores del sector. A través de redes sociales, diversos usuarios han compartido registros en los que se aprecia una densa y gigante columna de humo negro que se eleva desde el recinto, siendo visible desde distintos puntos de la ciudad de Iquique.

En otros videos se observa cómo el humo aumenta rápidamente en intensidad y volumen, reflejando la violencia del fuego que consume los galpones.

Por el momento, la información entregada por la compañía no detalla las causas del fuego ni reporta antecedentes sobre eventuales personas lesionadas o la magnitud de los daños materiales.