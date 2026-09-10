Fue golpeada y apuñalada afuera de un colegio en Iquique: Formalizan a madre e hija por brutal ataque a una apoderada

10 sept. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se formalizó por homicidio frustrado a una mujer adulta y su hija adolescente, acusadas de atacar a una apoderada y a su hija en las afueras de un colegio en la ciudad de Iquique.

Ataque habría estado motivado por conflicto entre las hijas

De acuerdo con la Fiscalía, el hecho ocurrió la mañana del miércoles, a eso de las 8:30 horas, en el sector sur de la ciudad, cuando la víctima se dirigía al establecimiento junto a sus hijas de 14 y 12 años.

En el trayecto, la mujer fue interceptada por una apoderada debido a un conflicto entre las hijas de ambas. De inmediato, se generó una discusión que fue subiendo de nivel.

Como la víctima no quiso seguir discutiendo y prefirió caminar, la imputada la atacó por la espalda con golpes de puño y luego sacó un cuchillo y la apuñaló, provocándole heridas en el abdomen, la cabeza y en ambas piernas.

En paralelo, la hija de la agresora, de 17 años, habría golpeado a una de las hijas de la víctima para impedir que auxiliara a su madre. Finalmente, ambas resultaron lesionadas.

Madre quedó en prisión preventiva

Carabineros logró detener a las imputadas minutos después, cerca del Terminal Agropecuario, tras tomar declaraciones y revisar cámaras de seguridad.

La Fiscalía sostuvo que ambas fueron formalizadas por homicidio frustrado. La adolescente, además, enfrenta cargos por lesiones leves contra la menor.

La adulta quedó en prisión preventiva, mientras que la menor de edad deberá cumplir arresto nocturno, vigilancia de la autoridad y prohibición de acercarse a las víctimas o comunicarse con ellas.