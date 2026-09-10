PGU suma a nuevos beneficiarios: Revisa a quienes les corresponde recibir hasta $250 mil

10 sept. 2026 - 08:00 hrs.

A contar de este mes de septiembre de 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) amplió oficialmente su cobertura a nuevos grupos de beneficiarios tras la entrada en vigencia de las modificaciones establecidas en la Reforma de Pensiones.

Con esta actualización, personas pertenecientes a determinados regímenes y leyes especiales ya pueden solicitar el beneficio completo para acceder a un pago máximo de hasta $250.275.

Los nuevos grupos incorporados

Anteriormente, la gran mayoría de las personas receptoras de pensiones especiales no tenía acceso a la PGU. Sin embargo, con el nuevo marco legal se ampliaron los criterios de ingreso para los siguientes grupos de 75 años o más:

Personas que reciben pensiones por Leyes de Reparación (Ley Rettig y Ley Valech).

(Ley Rettig y Ley Valech). Beneficiarios de Pensiones de Gracia .

. Exonerados políticos de Capredena y Dipreca.

Asimismo, el calendario de implementación gradual contempla que a partir de junio de 2027 las personas con estas mismas condiciones puedan solicitar la PGU a contar de los 65 años.

En tanto, desde septiembre de 2027, los pensionados de montepío de Capredena o Dipreca podrán pedir un monto complementario para alcanzar el valor del beneficio, siempre que no perciban otra pensión.

Requisitos para acceder a la PGU

Para obtener el pago de la PGU, las personas postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más (la solicitud se puede ingresar desde los 64 años y 9 meses).

(la solicitud se puede ingresar desde los 64 años y 9 meses). No pertenecer al 10% más rico de la población, según el Puntaje de Focalización Previsional del Registro Social de Hogares.

Acreditar residencia en territorio chileno por un lapso no inferior a 20 años continuos o discontinuos (desde los 20 años de edad), y al menos cuatro años en los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

continuos o discontinuos (desde los 20 años de edad), y al menos cuatro años en los últimos cinco años anteriores a la solicitud. Contar con una pensión base igual o menor a $1.252.602 .

. Quienes tengan una pensión base de hasta $789.139 acceden al monto máximo disponible, mientras que entre $789.140 y $1.252.602 se entrega un valor variable.

¿Cómo postular?

Desde el IPS reiteraron el llamado a familiares y cercanos de personas mayores a informarles y colaborar en la realización del trámite, el cual está disponible a través de los siguientes canales oficiales:

En línea: En el sitio www.chileatiende.cl mediante ClaveÚnica o por videoatención con un ejecutivo.

En el sitio www.chileatiende.cl mediante ClaveÚnica o por videoatención con un ejecutivo. Presencial: En las 202 sucursales de ChileAtiende a lo largo del país.

En las 202 sucursales de ChileAtiende a lo largo del país. Centros de Atención Virtual (CAV): En las municipalidades en convenio, se puede solicitar contactando con un ejecutivo de la Sucursal Virtual, en tiempo real, con la guía de un funcionario municipal, especialmente capacitado.

También se puede solicitar en los municipios en convenio con el IPS y en la respectiva AFP o compañía de seguros (si la persona está afiliada a una de esas entidades).