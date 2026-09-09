Exfiscal Vinko Fodich fue detenido en operativo por secuestros extorsivos que compromete a tres funcionarios de la PDI

09 sept. 2026 - 12:20 hrs.

Un operativo de la Fiscalía Supraterritorial terminó con la detención del abogado y exfiscal Vinko Fodich Andrade, quien encabezó hasta hace un tiempo la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina. La diligencia, que dejó al menos siete personas aprehendidas, apunta a una organización criminal dedicada a secuestros extorsivos y otros delitos, y tiene un elemento que llama la atención: tres de los detenidos son funcionarios en servicio activo de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a antecedentes recabados por Mega Investiga, la causa indaga asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracciones a la Ley Orgánica de la PDI, entre otros delitos que se precisarán en la formalización.

Un nombre que ya estaba bajo la lupa

Fodich no es un rostro nuevo para la Fiscalía Supraterritorial. A fines de agosto, Ciper dio cuenta de que el exfiscal era investigado por presuntos vínculos con una red de lavado de activos, causa en la que la justicia ya había ordenado el levantamiento de su secreto bancario.

En esa indagatoria aparece Change Panda SpA, una casa de cambio constituida junto a otros socios, actualmente bajo revisión del Ministerio Público por movimientos financieros sospechosos: depósitos en efectivo cercanos a los $6.000 millones y transferencias cruzadas entre sociedades por más de $4.000 millones.

Por ahora no hay confirmación oficial de si ambas causas —lavado de activos y secuestros extorsivos— están vinculadas entre sí o corresponden a investigaciones independientes.

Los detenidos serán puestos a disposición del tribunal competente, instancia en la que la Fiscalía Supraterritorial deberá formalizar los cargos específicos contra cada imputado y exhibir los antecedentes que sustentaron las órdenes de detención.

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