"Pueden caer unos goterones": Este es el horario en que llovería este miércoles en Santiago

09 sept. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles comenzó con un ambiente fresco y una alta humedad en Santiago. Con un termómetro que temprano rondó los 6°C y niveles de humedad superiores al 90%, los capitalinos sintieron el cambio de ambiente desde las primeras horas de la mañana, acompañados por un cielo mayormente nublado.

Sin embargo, el panorama irá cambiando a lo largo del día. Según detalló en "Mucho Gusto" el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, el cielo se abrirá gradualmente para dar paso a momentos de sol antes de que regrese la nubosidad hacia la tarde.

¿A qué hora se esperan las precipitaciones?

De acuerdo con el pronóstico entregado por Sepúlveda, la posibilidad de precipitaciones en la capital se concentrará en un horario muy preciso al final de la tarde.

En sus palabras, advirtió que las gotas llegarán "entre las 17:00 y las 20:00. Ese es el lapso en donde pueden caer unos goterones. Mañana es más persistente y viene con un añadido, que es la probabilidad de tormentas eléctricas".

Durante este lapso de la tarde del miércoles, se prevé un fenómeno muy similar al registrado el martes recién pasado, caracterizado por chubascos aislados que podrían sorprender a quienes transiten por las calles de Santiago al término de la jornada laboral.

Se recomienda a los peatones y conductores salir precavidos y estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el escenario para la jornada del jueves promete intensificarse.

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