"Hay días que vamos a superar los 25°C": Alejandro Sepúlveda anticipa las zonas donde lloverá para Fiestas Patrias

09 sept. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

A muy poco de comenzar las celebraciones de Fiestas Patrias, la atención de los chilenos está concentrada en el tiempo. Para resolver las dudas de quienes ya planifican sus asados y visitas a fondas, el periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó un detallado reporte para el fin de semana largo que comprende entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

Sin lluvias desde Arica al Biobío

La principal novedad entregada por el experto de Megatiempo es la ausencia total de chubascos en la mayor parte del territorio nacional.

Según Sepúlveda, durante los cuatro días festivos no lloverá en una amplia franja que va desde la región del Biobío hasta la zona norte del país.

De esta manera, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío disfrutarán de jornadas sin precipitaciones.

¿Dónde podría llover en esa fecha?

Sepúlveda precisó que la inestabilidad atmosférica quedará acotada principalmente al sur del país. Respecto a la llegada de chubascos, el meteorólogo detalló: "¿Dónde tendríamos precipitaciones en general? En sectores de la Patagonia, de Los Lagos y eventualmente de Los Ríos. El sábado podrían alcanzar sectores de La Araucanía".

Temperaturas sobre los 20°C en la zona central

Sobre el ambiente cálido que se espera, Sepúlveda anticipó que "las temperaturas van a andar, al menos en la zona central, sobre los 20°C. Hay días que vamos a superar los 25°C".

El litoral de la zona centro tendrá más nubosidad matinal el jueves y viernes. Esta se disipará gradualmente y dará paso a tardes más soleadas y con cielo parcial hacia el sábado y domingo.

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