Luli recibió atrevida propuesta por parte de compañero de encierro en Volverías con tu ex? 2

09 sept. 2026 - 08:15 hrs.

Las citas del capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2 dejaron varios momentos para el recuerdo, pero fue la propuesta que Manuel González le hizo a Nicole Moreno al final de su encuentro la que generó más de una reacción entre los presentes.

Manu tuvo tres citas en el día y empezó con Camila Nash, con quien el coqueteo no tardó en aparecer. El español le dejó claro desde el inicio qué tipo de mujer le llama la atención. "Me gustan las tías echá pa' lante, que no se callan, que tienen iniciativa. Por eso me fijé en ti, porque tanto ayer como en el cara a cara se ve que eres una tía que no se calla, no tienes pelos en la lengua", le dijo, en una frase que Camila recibió con evidente buena onda.

El ambiente entre ambos fue subiendo de tono y Manu le dijo que podía comer lo que quisiera del cóctel, incluyéndolo a él. Camila respondió con una frase que resumió bien la dinámica de la cita: "Tu personalidad me encantó", dijo, dejando claro que la conexión entre los dos era real y sin pretensiones.

La segunda cita fue con Flavia Laos, a quien Manu le confesó que desde un principio le llamó mucho la atención porque la encuentra muy guapa pero también muy noble. Le preguntó directamente si estaba abierta a conocer a alguien que no fuera Luis Mateucci, diciéndole que la vida da muchas vueltas y que no se frenara, en un mensaje que sonó más a invitación que a consejo.

Pero la cita más comentada de la noche fue la tercera, con Nicole Moreno. El encuentro arrancó de forma más tímida y sincera, con Luli siendo completamente honesta sobre su experiencia dentro del encierro. "Yo no estoy pal show ni pal juego", le dijo cuando Manu le preguntó por qué no había tenido ningún romance dentro del reality.

Nicole le explicó que simplemente no ha sentido feeling con nadie, y que eso es lo único que la mueve para dar un paso. Una postura que Manu escuchó con atención antes de hacerle una pregunta sobre si alguna relación de reality había perdurado fuera del programa.

Manuel le contó que sí le había pasado, pero que cuando salió con esa chica terminó queriendo volver con su ex, una confesión que dijo mucho sobre cómo procesa él sus emociones y que Nicole recibió sin mayor drama.

La propuesta a Luli

Y entonces llegó la propuesta que nadie esperaba. Para cerrar la cita, Manu le lanzó una invitación que combinó dos de las cosas que más le importan a la chica fitness: "Que entrenen juntos y luego se bañen juntos", le propuso, en una frase que arrancó reacciones inmediatas y que dejó la cita en un tono muy distinto al que había comenzado.

La propuesta de Manu a Luli en Volverías con tu ex? 2 abrió la puerta a una dinámica nueva dentro del encierro, especialmente considerando que Nicole había dejado en claro que no estaba dispuesta a participar en nada que no fuera genuino. Si el español logra conectar con ella en sus propios términos, lo que viene promete ser interesante.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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