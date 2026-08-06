"Eso es falso": Luli desmiente a Daniela Aránguiz tras confesión de Luis Mateucci

06 ag. 2026 - 17:48 hrs.

Una historia del pasado volverá a instalarse en el próximo capítulo de "¿Volverías con tu ex? 2". Todo comenzará cuando los participantes revivan los castings con los que ingresaron al reality, instancia que dará paso a una revelación de Luis Mateucci y a la inmediata respuesta de Nicole "Luli" Moreno.

Durante su presentación, el argentino recordará la reacción que, según él, tuvo Daniela Aránguiz cuando se enteró de que ambos habían mantenido una relación antes de iniciar su romance.

“Daniela, cuando supo que yo había estado con ella, me habló muy mal de Luli, me habló de que había estado con el hermano y que no sé qué. Ni la Oriana me habló tan mal ni le molestó tanto que cuando ella 5 años después se enteró de que yo había estado con Luli. Realmente le molestó”, afirmará Mateucci.

Luli desmiente a Daniela Aránguiz

La versión será respondida por Nicole Moreno, quien rechazará una de las afirmaciones que, según el participante, habría realizado Aránguiz.

“Con Daniela nunca he tenido un problema. Yo nunca tuve nada con Rigeo, eso es falso. Con respecto a Daniela, no me cae mal, no me molesta su presencia, muy por el contrario... Yo no veo a Rigeo desde mis 18 años, en Mekano”, sostendrá la modelo.

Las otras confesiones del capítulo

La jornada también estará marcada por el relato de Yasmín Valdés, quien recordará la estrecha relación que mantuvo con Felipe Camiroaga y cómo una amistad de años terminó convirtiéndose en una historia de amor.

“Felipe Camiroaga, por muchos años, desde que entré a Motín a Bordo enganchamos en una amistad muy linda, en ese tiempo él tenía pareja. Siempre estuvimos en contacto y día por medio, una vez a la semana íbamos a comer o conversábamos”, relatará.

Luego agregará: “Felipe fue amigo mío hasta el día antes que falleció. De hecho, Felipe estuvo un minuto casi a punto de irse de Chile a trabajar a México, no sé si fue por mí, que yo le recomendé que no se fuera porque el productor que se lo quería llevar era el papá de mi hija, le dije que no se fuera, que lo iba a pasar mal y que no iba a funcionar eso, y no se fue… Siempre nos mantuvimos en amistad hasta que dijimos ‘ya, seamos pareja’, fueron como ocho meses, y ahí llegó Paz Bascuñán y ahí llegué”.

La actriz también repasará el fin de su relación con Jorge Alís. “Terminamos con Jorge porque tampoco se enamoró de mí, él venía más enfocado en hacer lucas, su negocio... Duramos dos años y good bye”, contará. Más adelante añadirá: “Jorge fue un gran amor para mí, me marcó bastante. En algún punto me di cuenta de que era súper infiel, una vez llegué de sorpresa al local y estaba...”.

Besos inesperados marcarán el cierre de la noche

Después de las confesiones, el ambiente cambiará con una fiesta en la casona. Flavia besará a Luis, Mariano y Estefi; Camila sorprenderá al besar a todos los hombres de la casa y Estefi incluso le sacará una gomita de la boca a Guarén.

El capítulo terminará con una penitencia protagonizada por Ludmila Ksenofontova y Kaoto: deberán derretir un hielo solo con sus bocas. Será una de las escenas que marcarán la noche en "¿Volverías con tu ex? 2".

"¿Volverías con tu ex? 2" cuenta con todos sus capítulos disponibles por la suscripción de pago de MegaGO y Disney+. Para disfrutar de los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación contrata el plan Full de MegaGO.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2