Exactriz de "Pobre Novio" terminó su matrimonio tras 10 años de relación: "Él quería tener hijos y que yo me quedara en casa"

06 ag. 2026 - 11:21 hrs.

La actriz venezolana Nathalie Vera, recordada por su participación en la teleserie de Mega "Pobre Novio", ha tenido unos meses difíciles últimamente.

El terremoto en Venezuela afectó directamente a su familia de La Guaira, epicentro de la catástrofe; es más, una de sus mejores amigas falleció días después de los fuertes sismos.

Nathalie Vera se separó de su esposo

Pero no es el único terremoto que ha sacudido su vida, ya que en mayo pasado terminó su relación de 10 años con quien fuera su esposo, Abraham Linares, y en junio del 2025 se habían casado.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, Nathalie explicó que "obviamente no estoy al 100 por ciento, pero ya estoy levantándome poco a poco, me siento un poco más tranquila, estoy en la fase del entendimiento y de la aceptación. Igual lloro, me encierro a llorar heavy. Ha sido un trabajo largo entre mi terapeuta, Dios, mis amigos y yo para levantarme, y ya empiezo a confiar en que las cosas van a salir bien. El trabajo me ha estado manteniendo más tranquila y enfocada porque realmente es lo que yo quiero".

Sobre el fin de su matrimonio, precisó que "los planes de cada uno empezaron a girar por lados diferentes. Hubo muy poca comunicación; entonces, cuando no conversas sobre lo que realmente quieres, se generan muchos conflictos y es una bola de nieve, vas arrastrando cosas".

"Cada uno tenía un concepto distinto de lo que iba a ser la relación después de casarnos: él quería tener hijos y que yo me quedara en casa, no que dejara de trabajar, sino como que tranquilizara todo (lo profesional) y me dedicara más a la familia, al hogar. Yo siento que no está mal, pero fue algo que no se conversó. Yo sí quiero ser mamá en algún momento, pero no ahora", aclaró.

La actriz, que interpretó a Génesis Márquez en la ficción de Mega, aseguró que todo eso desgastó su relación y que de a poco fue llevándose el cariño que sentían. "Igual yo siento que puse mucho de mi parte, estuvimos en terapia, hicimos viajes, de todo se intentó, pero yo creo que lo que hizo que colapsara fue que él tenía sus planes muy claros, y los respeto, pero obviamente me pasaba a llevar a mí y él decide terminar la relación", dijo.

Finalmente, Nathalie aseguró que por ahora quiere estar sola. "Todo quizás está pasando por algo. Yo creo que ya llegará una persona que sí vaya con el mismo rumbo mío o que entienda este tipo de cosas".

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