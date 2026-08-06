Revelan que Fran Maira debió ser internada por colapso emocional producto de la reciente agresión física que sufrió

06 ag. 2026 - 02:39 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de que salieran a la luz imágenes de la agresión física que sufrió hace un par de semanas, la salud de Fran Maira sumó una nueva y preocupante actualización.

Luego de que la propia artista realizara una breve aparición en redes sociales exhibiendo las secuelas en su rostro y agradeciendo el apoyo recibido, la noche de este miércoles se oficializó que la cantante debió ser ingresada a un recinto médico.

El encargado de transparentar el estado de la influencer fue su familia, quienes se contactaron con el portal de farándula Infama para poner fin a los rumores sobre su paradero.

Las razones detrás de su ingreso médico

Mediante un mensaje firmado por Karen, asistente de la influencer, la familia de Maira ratificó que el diagnóstico actual está ligado directamente al impacto emocional del incidente.

"Te quería comentar que a través de la familia se confirma que efectivamente ella se encuentra internada a raíz de un estrés agudo debido al trauma ocurrido el fin de semana pasado, lo que generó un colapso emocional y psicológico", reza el comunicado entregado al medio digital.

Finalmente, se puntualizó que la intérprete de 'Enfocá en lo mío': "está muy agradecida de todas las muestras de cariño que ha recibido" en los últimos días.

Infama

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