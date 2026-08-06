Doce comunas tendrán cortes de luz programados este jueves 6 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Enel informó que este jueves 6 de agosto realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.
Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos puntos, dependiendo del sector, y afectarán a 12 comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo en su sitio web donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y perímetros específicos que se verán afectados. (Pincha aquí)Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves?
- Independencia: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.
- Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Ñuñoa:
Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Sector 2: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Sector 2: Desde las 12:00 hasta las 18:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Quinta Normal: Desde las 11:30 hasta las 15:30 horas.
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
Leer más de
Notas relacionadas
- Once comunas tendrán cortes de luz programados este miércoles 5 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas
- Siete comunas tendrán cortes de luz programados este martes 4 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas
- Cortes de luz para este lunes en la RM: Revisa las 12 comunas que tendrán interrupciones de servicio de hasta 8 horas