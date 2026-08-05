El cara a cara de alcalde Toledo y delegado Codina tras copamiento policial en Puente Alto: "¿Qué viniste a hacer?"
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, tuvo una dura confrontación durante este miércoles con el delegado presidencial de la Región Metropolitana y exjefe comunal, Germán Codina, quien se hizo presente en ese sector de Santiago en el marco de un copamiento policial en el Metro Las Mercedes.
Codina acompañó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que llegó temprano para liderar el operativo en ese tramo de la Línea 4. Sin embargo, Toledo aseguró que tanto él como su equipo fueron avisados con muy poca anticipación.
"Nos avisan a las 6 de la mañana que van a venir a pararse por acá para hacer un control vehicular a la gente que va a trabajar", señaló el edil con molestia en un registro publicado en Instagram.Ir a la siguiente nota
El round entre Toledo y Codina
El round entre Toledo y Codina quedó expuesto en el mismo video, donde el alcalde puentealtino le dijo en la vía pública al delegado que "me parece impresentable que nuevamente venga el ministro a Puente Alto y no se presente con el alcalde".
"Eres delegado y haz tu pega. Te juntaste con el ministro, ¿y qué viniste a hacer?", manifestó Toledo, a lo que Codina respondió que estaba haciendo un "show" para las redes sociales.
Toledo agregó que "hagan la pega. La responsabilidad del ministro de Seguridad es la seguridad de Chile. La responsabilidad del delegado presidencial es administrar las policías, y ese trabajo no lo están haciendo. Para eso les pagan, no para venir a pasearse una vez cada cuatro meses".
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