Incendio en Quilicura sigue activo: Suspenden clases, mantienen perímetro de seguridad y empresa enfrenta sumario sanitario

05 ag. 2026 - 06:52 hrs.

¿Qué pasó?

El incendio que afecta desde la noche del martes a una empresa de productos químicos en la comuna de Quilicura continúa activo durante la mañana de este miércoles, aunque las llamas se encuentran concentradas en un solo punto gracias al trabajo desplegado por Bomberos.

La emergencia comenzó cerca de las 21:00 horas y, debido a la magnitud del siniestro y la presencia de sustancias químicas, obligó a declarar una tercera alarma de incendio. En el combate del fuego trabajan más de 150 voluntarios y equipos especializados.

Incendio permanece contenido, pero no controlado

Pese a que el incendio ya no presenta el mismo riesgo de propagación que durante las primeras horas de la emergencia, las autoridades indicaron que aún no está completamente controlado.

El foco principal permanece activo al interior del recinto industrial, por lo que Bomberos continúa enfriando sectores considerados de alto riesgo debido a la presencia de distintos productos químicos. El comandante a cargo de la emergencia señaló que se estableció un perímetro de evacuación de 800 metros para resguardar la seguridad del sector y confirmó que existe una zona crítica en el área poniente del incendio.

Suspenden clases en Quilicura

Como medida preventiva frente al humo y la posible presencia de sustancias tóxicas en el ambiente, las autoridades suspendieron las clases en toda la comuna de Quilicura.

Además, recomendaron a los vecinos mantener las ventanas cerradas y sellar puertas y ventanas con paños húmedos para disminuir el ingreso de humo a las viviendas.

No hay personas lesionadas

Hasta el momento, no se reportan trabajadores, civiles ni voluntarios de Bomberos lesionados.

Las autoridades destacaron que la evacuación de los trabajadores de la empresa afectada y de los recintos colindantes se realizó oportunamente, lo que evitó personas afectadas pese a la rápida propagación del fuego y la emanación de gases.

Empresa enfrenta sumario sanitario

La Seremi de Salud de la RM confirmó que la empresa será objeto de un sumario sanitario y de una prohibición de funcionamiento.

Entre las observaciones realizadas durante la emergencia, la autoridad sanitaria indicó que algunos dispositivos de control no estaban operando como correspondía. Además, cuando Bomberos llegó al lugar no contaba con el detalle específico de los productos químicos almacenados, situación que complejizó las labores para combatir el incendio.

Por su parte, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, pidió que las sanciones sean ejemplares, recordando que no es la primera emergencia de este tipo que enfrenta la comuna.

Investigan origen del incendio

Respecto a las causas del siniestro, una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a una eventual fuga de amoníaco, la que habría originado el incendio en medio de la presencia de productos químicos inflamables al interior de la empresa.

Asimismo, se investigará el cumplimiento de las medidas de seguridad, el registro de sustancias almacenadas y los sistemas de prevención y extinción de incendios del recinto. Desde la Delegación Presidencial también informaron que presentarán acciones judiciales para establecer las responsabilidades correspondientes.

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