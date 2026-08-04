Emergencia por incendio en empresa con químicos de Quilicura: Alcaldesa pide al Gobierno evaluar suspensión de clases

04 ag. 2026 - 23:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran incendio con riesgo de propagación afecta la noche de este martes a las dependencias de la empresa Panimex, ubicada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 8710, en la comuna de Quilicura.

Debido a la intensidad de la emergencia y el peligro por la presencia de productos químicos en el lugar, Bomberos declaró tercera alarma de incendio y movilizó a su equipo especializado HAZMAT junto a camiones aljibe para combatir el fuego.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni las causas del siniestro, mientras voluntarios de diversas compañías continúan trabajando en el sector.

La reacción de la alcaldesa Paulina Bobadilla

En conversación con Radio Bío Bío, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, manifestó la preocupación del municipio y los vecinos ante las fuertes explosiones registradas en el lugar.

"Tenemos a las familias con mucho temor porque están explotando una cantidad de cosas que impactan. Hay químicos, plástico. Esto ya ocurrió hace 10 años. Nosotros solicitamos meses atrás que se inspeccionara por parte de la Seremi de Salud a estas empresas. Hacemos un llamado al Gobierno central a inspeccionar", señaló la edil.

Bobadilla advirtió sobre la peligrosidad del evento debido a la cercanía con sectores residenciales: "Es una zona industrial que está muy cerca de villas, entonces se escuchan las explosiones. Hacemos el llamado a la comunidad a que cierren puertas y ventanas".

Asimismo, la jefa comunal confirmó las primeras medidas locales y extendió una solicitud formal al Ejecutivo: "Mañana suspenderemos todos los talleres y actividades extraprogramáticas. Hacemos el llamado al Gobierno para que suspenda clases".