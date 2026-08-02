Carabinero abatió a delincuente que protagonizó violento asalto a una pareja en Quilicura

02 ag. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un sujeto perdió la vida la madrugada de este domingo luego de ser abatido por un funcionario de Carabineros, tras protagonizar un violento asalto con intimidación en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Delincuente muere abatido por carabinero

El fiscal de Flagrancia Centro-Norte, Javier Mayer, explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 01:30 horas en calle Cancha Rayada, lugar donde se encontraba una pareja al interior de su vehículo junto a una plaza del sector.

De acuerdo al relato del persecutor, la pareja "es abordada por un sujeto, el que los intimida con un arma aparentemente de fuego" y que "les sustrae especies" como celulares, joyas y documentos personales.

Las víctimas fueron auxiliadas primeramente por funcionarios municipales, "los que también son intimidados por este sujeto y finalmente este sujeto arranca".

"Ante los gritos de alerta, desde uno de los domicilios sale una persona, un particular que en definitiva es funcionario de Carabineros e inicia una persecución", agregó el fiscal Mayer.

Por su parte, el subcomisario Sebastián Duck, de la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la PDI, explicó que "en un momento determinado, este hombre apunta al funcionario policial; sin embargo, este actúa primero".

Así, el funcionario policial "efectúa a lo menos tres disparos, impactando en la región torácica de este sujeto, quien fallece en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones".

De acuerdo a la PDI, el delincuente abatido era un hombre de 24 años de nacionalidad chilena con antecedentes policiales por robo con intimidación, pero sin órdenes de detención vigentes.

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