Alcalde de Coquimbo tras ataque a balazos a la municipalidad: "Es un hecho grave y lo estamos tratando con toda la seriedad"

01 ag. 2026 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Coquimbo informó que durante la madrugada del viernes 31 de julio el edificio consistorial recibió tres impactos de bala, hecho que ya es investigado por las autoridades.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, condenó lo ocurrido y aseguró que "es un hecho grave y lo estamos tratando con toda la seriedad que corresponde".

La autoridad agregó que "atacar un edificio público es atacar a Coquimbo y a cada vecino", enfatizando que el municipio no especulará sobre lo sucedido mientras la investigación no concluya.

"Confiamos en que las instituciones esclarecerán lo ocurrido. Lo que sí podemos asegurar es que nada nos va a detener. Seguiremos, con más fuerza que nunca, trabajando por Coquimbo, por su gente y por el bienestar de nuestra comuna", expresó el edil.

Asimismo, Manouchehri señaló que esperan "una investigación rápida y rigurosa" que permita determinar quiénes son los responsables del ataque.

Pese al incidente, desde el municipio indicaron que tanto el edificio consistorial como la Municipalidad de Coquimbo continuaron funcionando con normalidad durante la jornada.