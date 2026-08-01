Rachas de viento hasta 90 km/h y 80 milímetros de lluvias: Meteorología emite alertas por sistema frontal en tres regiones

01 ag. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió alertas por "precipitaciones moderadas a fuertes" y "viento moderado a fuerte" debido al sistema frontal que afectará este fin de semana a tres regiones del país.

Hasta 80 mm de lluvias

La primera de las alertas es la relativa a las lluvias, que tendrá una vigencia entre la mañana del sábado 1 y la mañana del domingo 2 de agosto en sectores del Maule, Ñuble y Biobío.

Región del Maule

Litoral: 40-60 mm .

. Cordillera Costa: 40-60 mm.

Región de Ñuble

Litoral: 50-60 mm .

Cordillera Costa: 50-60 mm .

Valle: 40-60 mm .

Precordillera: 50-60 mm .

Región del Biobío

Litoral: 40-60 mm .

. Cordillera Costa: 60-80 mm .

. Valle: 50-70 mm .

. Precordillera: 50-70 mm.

Rachas de viento de hasta 90 km/h

Por otro lado, la DMC indicó que el aviso por vientos se debe a un "frente frío" que estará vigente entre la tarde y la noche de este sábado 1 de agosto en las mismas tres regiones antes mencionadas.

Región del Maule

Litoral: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Cordillera Costa: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Valle: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Precordillera: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Cordillera: 40-60 km/h - rachas 80 km/h.

Región de Ñuble

Litoral: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Cordillera Costa: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Valle: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Precordillera: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Cordillera: 40-60 km/h - rachas 90 km/h.

Región del Biobío

Litoral: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Cordillera Costa: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Valle: 25-40 km/h - rachas 70 km/h .

. Precordillera: 40-60 km/h - rachas 80 km/h .

. Cordillera: 40-60 km/h - rachas 90 km/h.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

Todo sobre Megatiempo