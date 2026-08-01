Detienen a dos involucrados por asalto a guardias de empresa de valores en barrio Franklin: Uno permanece prófugo

01 ag. 2026 - 04:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte informó la detención de dos personas que participaron en el robo con violencia perpetrado durante la mañana de este viernes en el sector del barrio Franklin, hecho que afectó a tres guardias de una empresa de valores que iban a recargar un cajero automático.

Según explicó el fiscal Felipe Olivari, la primera detención se concretó durante la tarde, luego de que la Fiscalía tramitara una orden de detención verbal en contra de un ciudadano venezolano de 22 años. "Es uno de los que embosca a los guardias por detrás y que dispara con un arma de fuego", señaló.

¿Quiénes son los detenidos por robo a camión de valores en Franklin?

Horas más tarde, durante la noche, se detuvo a un segundo implicado. "Posteriormente, ahora en horas de la noche, se detiene a un ciudadano ecuatoriano de 28 años, quien sería el conductor que los estaba esperando en un vehículo y que posteriormente los traslada en su huida", indicaron desde la Fiscalía.

Respecto a los cuatro sujetos que habrían participado en el robo, las autoridades precisaron que uno de ellos falleció en el lugar y ya fue identificado, mientras que resta un cuarto involucrado por detener. "De las cuatro personas que participan en este robo, tenemos uno que falleció, que se pudo identificar: es un ciudadano ecuatoriano de 29 años. Hay dos detenidos, otro ecuatoriano de 28 que era el conductor, un venezolano de 22 que participa directamente, y faltaría solamente una persona por detener, que sería el cuarto involucrado", detallaron.

En cuanto a los antecedentes de los involucrados, se informó que ninguno tenía antecedentes penales. Dos de ellos contaban con RUT chileno (los dos que fueron detenidos), mientras que el fallecido portaba DNI y se encontraba en situación migratoria irregular en el país. Los dos detenidos pasarán a control de detención y serán formalizados.

Finalmente, la Fiscalía dio cuenta del hallazgo del vehículo utilizado en el robo, un Nissan Versa, que fue encontrado quemado horas después del ilícito en la comuna de El Bosque. "Este vehículo aparece quemado, obviamente para eliminar posibles identificaciones o huellas, pero a pesar de eso, las diligencias afortunadamente dieron resultado", concluyeron los persecutores.