Tras crisis por ola migratoria en Ceuta, Italia suspende la libre circulación con España

31 jul. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, Italia cerró temporalmente su espacio de libre circulación con España, luego de que cerca de 60.000 migrantes de Marruecos entraran ilegalmente a Ceuta, ciudad autónoma española, durante la madrugada del jueves.

Con esto, Italia suspendió temporalmente el espacio Schengen y reintrodujo los controles en puertos y aeropuertos con España.

Madrid calificó la entrada masiva de "ataque" a su integridad territorial, en lo que se ha calificado como una de las peores crisis de la cuidad de 84.000 habitantes de los últimos años. Además, se reportó que al menos 34 personas murieron en el intento de llegar a Ceuta, según el gobierno local.

La desición de Italia

"La suspensión temporal del tratado Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa", escribió en X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

Contactado por la AFP, el Ministerio del Interior italiano confirmó que Italia ha cerrado a España sus puntos de entrada marítimos y aéreos, pero precisó que esto no tendrá impacto en los viajes de los españoles y europeos hacia Italia.

La medida permanecerá en vigor durante un mes a partir del sábado, añadió.

Respuesta de España

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reaccionó en X: "La integridad del espacio Schengen "está absolutamente garantizada" porque la mayoría de los migrantes que entraron al enclave español de Ceuta han regresado a Marruecos", señaló.

Según el Gobierno español, a última hora del viernes, la gran mayoría de las personas (unas 48.000) ya había regresado a Marruecos.

"No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía", añadió en X. "Basta de confusión interesada", escribió el ministro.

No queda claro el alcance de la suspensión. Juristas consultados por AFP aseguraron que no es posible aplicarla con el marco legal vigente.