Ganó millonario premio en juego de azar pero no puede cobrarlo por culpa de su marido

31 jul. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía ser una gran noticia terminó convirtiéndose en un largo conflicto judicial para una mujer de 79 años de Los Alcázares, en la Región de Murcia, España.

Tras ganar 35.000 euros ($37.299.500) con un cupón del juego de azar ONCE, no pudo cobrar el premio debido a que aparecía inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, conocido como la lista de autoprohibición al juego.

De acuerdo con Marca, la mujer obtuvo el cupón premiado en agosto del año pasado y planeaba utilizar parte del dinero para realizar un viaje a Portugal.

Sin embargo, cuando acudió a cobrar el premio le informaron que no podía hacerlo por figurar en el registro que impide participar en juegos de azar a quienes solicitan voluntariamente esa limitación o son incorporados por resolución judicial o administrativa.

Acusa que su marido la inscribió sin autorización

La afectada aseguró que nunca solicitó ser incluida en ese registro y que tampoco ha sufrido problemas de ludopatía. Al revisar los antecedentes, descubrió que figuraba inscrita desde 2012.

Según sostiene, fue su esposo, actualmente fallecido, quien la habría inscrito sin su consentimiento, presuntamente falsificando su firma y su identidad.

La hija del matrimonio respaldó esa versión y afirmó que su padre mantenía una actitud machista y desaprobaba que su madre asistiera a jugar al bingo con sus amigas en un centro social. Tras una discusión, habría decidido incorporarla al registro.

El caso quedó en manos de la Justicia

El director de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, Juan Lamas, explicó que la normativa establece que la inscripción en este registro solo puede ser realizada por la propia persona interesada, salvo que exista una resolución judicial o administrativa.

"La norma marca que tiene que ser la propia persona la que se inscriba. No puede ser otra, a menos que sea un mandato judicial o una autoridad administrativa que tenga potestad sobre la voluntad de esta persona".

Frente a esta situación, la mujer presentó una acción judicial para solicitar su eliminación del registro y poder acceder al premio que ganó. El caso permanece pendiente de resolución y será la Justicia la que determine si la inscripción fue irregular y si podrá recuperar el derecho a cobrar los 35.000 euros del cupón premiado.