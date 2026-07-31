Sueldos de hasta $1.200.000 líquidos: Abrirán cerca de 2 mil vacantes laborales para el Día del Niño y Fiestas Patrias

31 jul. 2026 - 12:00 hrs.

De cara al Día del Niño, que se celebrará el próximo 9 de agosto, y a las Fiestas Patrias de septiembre, el mercado laboral chileno se prepara para un aumento en la contratación de personal temporal.

Según datos de ManpowerGroup, empresa de soluciones de negocio basadas en talento, entre ambas fechas se abrirán cerca de 2 mil vacantes a nivel nacional.

Para el Día del Niño, la compañía estima la apertura de 450 puestos de trabajo, principalmente en cargos como promotores part time y full time, ejecutivos comerciales y operarios de bodega y logística. Las rentas líquidas para estos cargos variarán entre los $380.000 y los $1.200.000 aproximados, dependiendo del cargo, la jornada y la experiencia requerida.

En tanto, para las Fiestas Patrias, ManpowerGroup Chile proyecta impulsar 1.500 vacantes laborales, orientadas principalmente a cajeros, operadores de tienda, reponedores y promotores part time y full time. En este caso, los sueldos líquidos podrían fluctuar entre los $340.000 para jornadas part time y los $700.000 para jornadas full time, según los requerimientos y condiciones de cada oferta.

Retail y logística concentran la mayor demanda

Estas son las vacantes disponibles según sector y período, de acuerdo con la información entregada por ManpowerGroup:

Día del Niño (450 vacantes)

Retail y Comercio (300 vacantes): ejecutivos comerciales y promotores part time y full time. Rentas desde $380.000 (part time) hasta $1.200.000 líquidos aproximados.

Logística (150 vacantes): operarios de bodega y logística. Rentas desde $570.000 hasta $650.000 líquidos aproximados, según turnos.

Fiestas Patrias (1.500 vacantes)

Retail y Comercio: cajeros, operadores de tienda, reponedores y promotores part time y full time. Rentas desde $340.000 (part time) hasta $700.000 líquidos aproximados (full time).

Sobre este escenario, Valentina Mery, Gerente de Reclutamiento y Selección de ManpowerGroup Chile, explicó que "el retail y la logística concentran hoy la mayor necesidad de reforzar equipos, producto de los altos flujos de consumo que traen el Día del Niño y las Fiestas Patrias". La ejecutiva agregó que, "para muchas personas, sobre todo quienes buscan un primer empleo o reinsertarse en el mercado laboral, estas vacantes temporales terminan siendo una puerta de entrada real al empleo formal".

Según indicó la gerente, estas oportunidades laborales están abiertas tanto para postulantes con experiencia como sin ella, por lo que recomendó a los interesados postular con anticipación, ya que la mayor demanda de personal se concentra en las semanas previas a cada fecha.

Las personas interesadas en conocer las vacantes disponibles y postular pueden hacerlo a través de la aplicación My Manpower, disponible para dispositivos móviles.

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