Desempleo en Chile no baja del 9,4% y completa 42 meses superando el 8%

31 jul. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

En 9,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre abril-junio de 2026 (la misma cifra del período anterior), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

De esta manera, la situación laboral del país se mantiene en crisis desde 2021, ya que completó 42 meses con una tasa de desocupación nacional igual o superior al 8%.

La cifra entregada este viernes por el INE registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 7,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%).

Cesantía en mujeres y hombres

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,4%, aumentando 0,5 pp. en el período, producto del ascenso de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,7% registrado por las ocupadas, mientras que las desocupadas se expandieron 7,9%, incididas por las cesantes (8,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (1,7%).

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,7%, creciendo 0,6 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,3% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 7,6%, incididos por los cesantes (6,5%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (21,5%).

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,9%, incidida tanto por las mujeres (1,7%) como por los hombres (0,3%).

Desocupación por cada sector

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por transporte (6,8%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,1%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas trabajadoras por cuenta propia (8,6%) y asalariadas informales (2,8%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 1,0 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,9% y 25,5%, con variaciones de 1,3 pp. y 0,7 pp., respectivamente.

Las personas ocupadas informales aumentaron 4,7%, incididas tanto por las mujeres (6,6%) como por los hombres (3,2%). Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a comercio (6,8%) y servicios administrativos y de apoyo (21,0%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (7,2%) y asalariadas privadas (4,1%).

A su vez, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue 9,3%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior.

Desocupación en la RM

Finalmente, en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre abril-junio 2026 alcanzó 9,4%, disminuyendo 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, inferior a la variación registrada por las personas ocupadas (0,9%).

Según sector económico, el aumento de la población ocupada en la RM fue incidido por transporte (9,7%), industria manufacturera (6,1%) y comercio (2,9%), además de las categorías personas trabajadoras por cuenta propia (14,3%) y empleadoras (29,3%).