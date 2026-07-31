Exfuncionaria de banco es detenida por fraude cercano a $1.000 millones: habría intervenido sistemas para sustraer dinero

31 jul. 2026 - 07:34 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 48 años fue detenida en Linares, Región del Maule, en el marco de una investigación por un fraude informático que habría provocado un perjuicio cercano a los mil millones de pesos. La indagatoria comenzó en la Región Metropolitana y apunta a una exfuncionaria bancaria que habría tenido un rol clave en las operaciones investigadas.

La diligencia permitió incautar más de ocho teléfonos celulares, equipos que ahora serán analizados para reconstruir parte de las operaciones y establecer el recorrido de los recursos involucrados.

Detenida habría intervenido en los sistemas del banco

Según la Fiscalía Centro-Norte, la mujer habría utilizado los permisos que tenía como trabajadora de Banco Santander para intervenir sistemas internos y modificar información vinculada a cuentas de empresas.

“Permitió hoy (jueves) formalizar a una exfuncionaria del Banco Santander por una serie de delitos informáticos que habrían permitido la sustracción de cuantiosas sumas de dinero desde cuentas de empresas clientes de la entidad bancaria”, señaló Emanuel Ibacera, vocero de la Fiscalía Centro-Norte.

El persecutor detalló que “de acuerdo con la investigación, la imputada aprovechó los accesos que le otorgaba su cargo para intervenir sistemas internos del banco, modificar credenciales de otros funcionarios, alterar información sensible de los apoderados de distintas cuentas, como los correos electrónicos, teléfonos, registro de identificación”.

Fraude de $1.000 millones

La investigación estableció un perjuicio total cercano a los $2 mil millones y, de acuerdo con la PDI, alrededor de la mitad de ese monto ya pudo ser recuperada, por lo que se habla de un fraude cercano a los $1.000 millones.

“Producto de su participación en un fraude que se hizo en una entidad bancaria del país, cuyo nexo dentro de la organización radicaba en facilitar los medios tanto tecnológicos como informáticos para que la organización pudiese acceder a los sistemas informáticos de dicha entidad bancaria, generó que se produjera un perjuicio económico de alrededor de $2 mil millones de pesos, los cuales pudieron ser recuperados, porcentaje alrededor de $1.000 millones de pesos los que pudieron ser recuperados”, explicó el subcomisario Esteban Donoso, de la Bricib.

Dentro de los antecedentes revisados aparece un monto superior a los $933 millones asociado a transferencias hacia distintas empresas. La investigación continúa para determinar el destino de los recursos que todavía no han sido recuperados.

La mujer fue formalizada por una serie de delitos informáticos y la indagatoria sigue en desarrollo.