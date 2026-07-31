¿Te pueden suspender la PGU? Estas son las razones por las que podrías dejar de recibir el beneficio

31 jul. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) volverá a aumentar desde septiembre como parte de la implementación gradual de la reforma de pensiones. Con esta nueva etapa, más personas podrán acceder al incremento del beneficio, mientras que durante 2027 están contempladas nuevas alzas para ampliar su cobertura.

Sin embargo, además de conocer los nuevos montos y los cambios que incorpora la reforma, los beneficiarios deben tener presente que existen situaciones en las que el aporte puede dejar de pagarse.

¿Por qué te pueden suspender la PGU?

El IPS puede suspender el pago de la PGU si ocurre alguna de las siguientes situaciones:

No cobrar la PGU durante seis meses continuos. En este caso, el beneficiario puede solicitar la reactivación del aporte dentro de los seis meses siguientes a la resolución de suspensión. Si no lo hace en ese plazo, el beneficio se extingue. No entregar los antecedentes solicitados por el IPS para acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos de la PGU, dentro del plazo de tres meses desde que fueron requeridos.

¿Cuándo se pierde definitivamente la PGU?

Además de la suspensión, la ley contempla causales por las que el beneficio puede extinguirse de forma definitiva:

Fallecimiento del beneficiario o beneficiaria. La PGU termina el último día del mes en que ocurre el deceso. Permanecer fuera de Chile por más de 180 días, continuos o discontinuos, durante un mismo año calendario. Para volver a solicitar la PGU será necesario acreditar, además de los demás requisitos legales, haber residido en Chile por al menos 270 días durante el año previo a la nueva solicitud. Entregar antecedentes incompletos, erróneos o falsos para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso al beneficio. Dejar de cumplir el requisito de focalización, es decir, pasar a integrar un grupo familiar perteneciente al 10% de mayores ingresos del país.

Es por ello que el IPS realiza revisiones periódicas para verificar que quienes reciben la PGU continúen cumpliendo todas las condiciones establecidas por la ley y, de esa forma, mantener vigente el beneficio.

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