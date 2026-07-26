Aumento de la PGU de septiembre: Estos son los grupos que tendrán alza en el aporte

26 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Con la reforma de pensiones, el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentó, lo que permitió que los mayores de 82 años reciban un total de $250.275 por el aporte, mientras que el resto de los beneficiarios de la PGU obtienen los $231.732 actuales.

Pero a partir de septiembre, se ampliará la cantidad de beneficiarios de la PGU que recibirán los $250.275 por el aporte.

Los grupos que tendrán alza de la PGU

El aumento programado para este año será en septiembre, cuando podrán acceder al monto máximo ($250.275) las personas que tengan 75 años o más hasta el día 30 del mismo mes.

Un segundo grupo también se beneficiará. Este corresponde a pensionados de montepío de Capredena o Dipreca y a beneficiarios de leyes de reparación (gracia, ley Rettig o ley Valech) que tengan 75 años o más al 30 de septiembre. Ellos podrán solicitar el monto desde junio de 2026 y cobrarlo en septiembre.

Para 2027 se esperan dos alzas más. La primera será en febrero, por el reajuste del IPC. La segunda ocurrirá en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la reforma de pensiones.

¿Cómo acceder a la PGU?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal, se deben cumplir los requisitos del Instituto de Previsión Social (IPS), que entrega el beneficio:

Tener 65 años o más.

No integrar el 10 % más rico de la población del país.

Acreditar residencia en Chile en estos dos casos:

Un período de al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante cumplió 20 años.

Un lapso de al menos cuatro años de residencia durante los cinco años previos a la solicitud.

Contar con una pensión base menor que $1.252.602 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de la PGU.

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