Temblor afecta a la zona norte del país: Este fue el epicentro y magnitud del sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo, a las 08:12 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 78 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 209 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.