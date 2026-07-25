Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo

25 jul. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 25 de julio, se registró un sismo de magnitud 3.7 a las 16:52 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 85 km al sureste de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 191 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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