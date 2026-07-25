¿Llueve este domingo en Santiago? Meteoróloga de Megatiempo adelanta cómo evolucionará el tiempo en la zona central

25 jul. 2026 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las lluvias que han afectado a la zona central del país durante las últimas horas, surge la duda sobre cómo estará el tiempo este domingo. La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, entregó un nuevo pronóstico y explicó que las precipitaciones darán una breve tregua antes del ingreso de otro sistema frontal.

Domingo con una pausa en la zona central

Según explicó la especialista, durante este sábado las precipitaciones continuarán, pero de manera muy débil. En tanto, para este domingo "hay una pausa para nosotros en la zona central", por lo que no se esperan lluvias importantes en esa parte del país.

Eso sí, Aguilera advirtió que el domingo se pronostican vientos intensos desde la región del Maule hacia el sur, asociados al avance del próximo sistema frontal.

¿Cuándo vuelven las lluvias?

La meteoróloga señaló que las precipitaciones regresarán durante el lunes, con un nuevo sistema frontal que dejaría entre 30 y 40 milímetros de lluvia por día, descartando por ahora montos superiores.

Además, adelantó que los modelos meteorológicos muestran la posibilidad de que el próximo fin de semana vuelvan a registrarse precipitaciones en la zona central, aunque aún se trata de una proyección que deberá confirmarse en los próximos días.

Respecto a la cordillera, Aguilera indicó que durante esta semana se espera una importante acumulación de nieve, debido al paso de los distintos sistemas frontales que afectarán al país.

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