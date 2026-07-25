Rescatan a familia aislada con bebé de solo 45 minutos de vida en sector rural de Canela: "Afortunadamente nació bien"

25 jul. 2026 - 14:38 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que azotó a la Norte Chico dejó a miles de personas aisladas tras el desborde de ríos y la activación de quebradas. Debido a la gravedad de los estragos, poco a poco se ha podido ayudar a las personas que quedaron atrapadas en los sectores rurales, por lo que cada día se descubren increíbles historias de supervivencia.

Una de estas últimas historias tuvo su desenlace este sábado en el sector de El Tahuén de la comuna de Canela, región de Coquimbo, en donde personal del Ejército evacuó de su vivienda a una familia que recibió a un nuevo integrante tan solo 45 minutos antes de su rescate.

Rescatan a familia aislada con bebé de 45 minutos de vida

Según explicó el capitán Matías Fritz de la Brigada de Aviación del Ejército, fue en horas de la mañana cuando la unidad "recibió un requerimiento para la evacuación de una familia que dio a luz hoy día en la mañana a una guagüita".

"Vinimos obviamente con un helicóptero del Ejército a realizar la evacuación de la familia para que puedan llevar al centro asistencial, al hospital, a la guagüita que afortunadamente nació bien", agregó el militar.

La madre del bebé, Tatiana Rojas, explicó que su nuevo hijo nació a las 08:00 horas de esta mañana en la vivienda ubicada en la ladera de una quebrada del sector de El Tahuén.

El capitán Fritz detalló que los integrantes de la familia estaban "totalmente aislados", ya que "nos encontramos en una quebrada en que están los caminos cortados, anegados, así que felices de poder ayudarlos y poder ahora evacuar a la familia".

Tras conocer su historia, la familia —que desde hoy tiene cinco integrantes— fue llevada en un helicóptero Ecureuil hasta la localidad de Illapel, en donde el recién nacido ingresó al Hospital Provincial de Choapa para someterse a los controles de salud rutinarios.

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