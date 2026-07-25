Carabinero muere tras chocar con bus RED en la comuna de Ñuñoa

25 jul. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, un funcionario de Carabineros resultó fallecido luego de chocar su vehículo con un bus del sistema RED que se encontraba detenido en la avenida Grecia, comuna de Ñuñoa.

Carabinero muere tras chocar con bus RED

El teniente coronel Cristian Tavra explicó que el accidente ocurrió a eso de las 05:40 horas cuando el bus estaba detenido en la primera pista en dirección al poniente, momentos en que un vehículo particular que circulaba por la segunda pista "pierde el control del móvil, impactando en la parte trasera al bus".

Esto provocó la muerte del conductor del vehículo menor, quien "efectivamente es un funcionario de Carabineros que se encontraba en calidad de franco y que lamentablemente terminó fallecido producto del impacto".

Respecto a un posible exceso de velocidad, Tavra explicó que la SIAT "se encuentra haciendo las diligencias pertinentes para poder establecer en forma científica la velocidad del desplazamiento, si hubo frenado o las circunstancias que motivaron este choque".

"De igual manera, el saber, el conocer si iba bajo los efectos del alcohol es parte del peritaje que tiene que desarrollar ahora el Servicio Médico Legal", agregó el teniente coronel.

Asimismo, se explicó que al interior del vehículo solo se encontraron especies particulares; "no había botellas, no había ninguna circunstancia que pudiera hacer presumir alguna ingesta de alcohol previa".

Por último, se informó que al momento del accidente el bus RED habría estado con pasajeros, pero "no hubo lesionados a partir del choque".

Todo sobre Accidente