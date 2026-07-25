¿Cuándo se celebra el día del niño este 2026?

25 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Cada año, el Día del Niño reúne a las familias en torno a una celebración dedicada a los más pequeños de hogar, quienes suelen recibir regalos, participar en actividades y disfrutar de momentos especiales junto a sus seres queridos.

Pero también es una instancia para honrar a los menores, recordar los derechos de la infancia y promover su cuidado y respeto, y un momento para concienciar sobre su bienestar.

¿Cuándo es el Día del Niño en Chile este 2026?

Como se ha hecho costumbre en los últimos años, el Día del Niño se celebra el segundo domingo de agosto, por lo que este 2026 se festeja el domingo 9 del mismo mes.

¿Por qué se celebra el Día del Niño?

La UNICEF celebra el Día Universal del Niño cada 20 de noviembre, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Posteriormente, se unió a la conmemoración la Convención de los Derechos del Niño de 1989.

De acuerdo a la UNICEF, el Día Universal del Niño es "un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo".

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