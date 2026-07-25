Cambio de hora: Esta es la fecha para volver al horario de verano
En Chile se aplica la polémica medida del cambio de hora, que busca aprovechar la luz natural durante el invierno y también optimizar el consumo de energía.
Pese a que esto ha sido muy criticado por los ciudadanos y los expertos en salud, el cambio de hora se ha mantenido. Incluso ha habido discusión política sobre mantenerlo o eliminarlo.
Se espera que muy pronto regresemos al horario de verano, aunque aún no se sabe con certeza cuándo ocurrirá el cambio de hora.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo se vuelve al horario de verano?
Se espera que el próximo cambio de hora sea el 5 de septiembre, cuando terminará el horario de invierno para pasar al de verano en gran parte de Chile.
Ese día, en el Chile continental, el ajuste será a las 23:59, cuando el reloj se adelantará directamente a la 01:00 del día siguiente.
Las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena no modifican su horario, ya que mantienen un huso horario fijo durante todo el año. En el caso de Magallanes, esto se debe a que, por su ubicación austral, requiere mantener la mayor cantidad de luz posible durante las tardes.
Sobre la fecha del cambio de hora, el decreto anterior expiró; por lo tanto, el Gobierno del presidente José Antonio Kast deberá decretar si habrá nuevos cambios de hora en los próximos años.
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