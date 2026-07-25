Cambio de hora: Esta es la fecha para volver al horario de verano

25 jul. 2026 - 12:00 hrs.

En Chile se aplica la polémica medida del cambio de hora, que busca aprovechar la luz natural durante el invierno y también optimizar el consumo de energía.

Pese a que esto ha sido muy criticado por los ciudadanos y los expertos en salud, el cambio de hora se ha mantenido. Incluso ha habido discusión política sobre mantenerlo o eliminarlo.

Se espera que muy pronto regresemos al horario de verano, aunque aún no se sabe con certeza cuándo ocurrirá el cambio de hora.

¿Cuándo se vuelve al horario de verano?

Se espera que el próximo cambio de hora sea el 5 de septiembre, cuando terminará el horario de invierno para pasar al de verano en gran parte de Chile.

Ese día, en el Chile continental, el ajuste será a las 23:59, cuando el reloj se adelantará directamente a la 01:00 del día siguiente.

Las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena no modifican su horario, ya que mantienen un huso horario fijo durante todo el año. En el caso de Magallanes, esto se debe a que, por su ubicación austral, requiere mantener la mayor cantidad de luz posible durante las tardes.

Sobre la fecha del cambio de hora, el decreto anterior expiró; por lo tanto, el Gobierno del presidente José Antonio Kast deberá decretar si habrá nuevos cambios de hora en los próximos años.

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