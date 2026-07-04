Cambio de hora: ¿Cuándo hay que modificar el horario?

04 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Desde fines de los años 60 se aplica en Chile el cambio de hora, medida que busca aprovechar la luz natural durante el invierno y también optimizar el consumo de energía.

Pese a que esta ha sido una de las medidas más criticadas por los ciudadanos y los expertos en salud, el cambio de hora se ha mantenido. Incluso ha habido discusión política sobre mantenerlo o eliminarlo.

A la fecha, estamos en el horario de invierno, pero pronto terminará para dar paso al horario de verano.

¿Cuándo hay que modificar el horario?

El próximo cambio de hora será el 5 de septiembre, cuando terminará el horario de invierno para pasar al de verano en gran parte de Chile.

Ese día, en el Chile continental, el ajuste será a las 23:59, cuando el reloj se adelantará directamente a la 01:00 del día siguiente.

Las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena no modifican su horario, ya que mantienen un huso horario fijo durante todo el año. En el caso de Magallanes, esto se debe a que, por su ubicación austral, requiere mantener la mayor cantidad de luz posible durante las tardes.

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