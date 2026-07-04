Bono extraordinario de apoyo a la niñez: Esta es la fecha de corte para recibir el beneficio por edad

04 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Durante la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, el mandatario anunció un proyecto de ley para apoyar a las familias chilenas con un bono de 30 mil pesos por hijo y que se encuentra en etapa de aprobación en el Congreso.

Se trata del denominado Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio que será automático, es decir, que no habrá que postular para recibirlo.

Esta es la fecha de corte para recibir el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez

El proyecto de ley establece que recibirán el bono todos los niños de entre 0 y 13 años de familias que estén en el 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Asimismo, se fijó un requisito de edad con fecha de corte. Es decir, tendrán derecho a los $30.000 los niños que hayan cumplido 13 años hasta el 1 de junio de 2026.

Los datos del Registro Social de Hogares también se considerarán según la información vigente al 1 de junio.

Este beneficio se entregará una sola vez, aunque los detalles definitivos se establecerán en el proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional.

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