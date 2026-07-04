Bono extraordinario de apoyo a la niñez: Esta es la fecha de corte para recibir el beneficio por edad
Durante la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, el mandatario anunció un proyecto de ley para apoyar a las familias chilenas con un bono de 30 mil pesos por hijo y que se encuentra en etapa de aprobación en el Congreso.
Se trata del denominado Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio que será automático, es decir, que no habrá que postular para recibirlo.
Esta es la fecha de corte para recibir el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez
El proyecto de ley establece que recibirán el bono todos los niños de entre 0 y 13 años de familias que estén en el 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).Ir a la siguiente nota
Asimismo, se fijó un requisito de edad con fecha de corte. Es decir, tendrán derecho a los $30.000 los niños que hayan cumplido 13 años hasta el 1 de junio de 2026.
Los datos del Registro Social de Hogares también se considerarán según la información vigente al 1 de junio.
Este beneficio se entregará una sola vez, aunque los detalles definitivos se establecerán en el proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional.
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