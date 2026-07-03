COANIQUEM abre nueva oferta laboral con horarios flexibles: No exige experiencia y ofrece sueldo base más comisiones

03 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Una reconocida fundación nacional abrió oportunidades laborales en modalidad part-time y full-time. Se trata de COANIQUEM (Corporación de Ayuda al Niño Quemado) que actualmente tiene el objetivo de reforzar su campaña durante los meses más fríos del año, periodo en que más quemaduras se producen a causa del uso de estufas, guateros, entre otros.

Las postulaciones buscan nuevos captadores de socios-cooperadores para trabajar en jornadas desde 4 horas diarias según disponibilidad, con horarios flexibles y modificables semana a semana.

La institución ha señalado que se trata de una oportunidad para personas con habilidades comunicacionales, iniciativa y compromiso social. Además, no requiere experiencia previa, ya que la organización ofrecerá capacitación para desarrollar el trabajo.

¿Qué ofrece el cargo de COANIQUEM y cómo postular?

Entre los principales beneficios se encuentran:

Jornada part-time o full-time: Desde 4 horas diarias según disponibilidad.

Horarios flexibles modificables semana a semana: Elección libre de días y horarios de trabajo, incluyendo fines de semana.

Pago base más comisiones (pagos quincenales).

Capacitación permanente: No se requiere experiencia previa.

Acompañamiento continuo.

Buen ambiente laboral: Opción de invitar a trabajar a amigos o compañeros de estudio.

Trabajo en terreno con contacto directo con las personas.

Posibilidad de ascenso.

Las personas interesadas pueden enviar sus antecedentes al correo jmonichi@coaniquem.org.

Un trabajo con impacto

Según las cifras de COANIQUEM, entre los años 2022 y 2025, el mes de julio registró la mayor cantidad de ingresos de pacientes por quemaduras en el año. Por ejemplo, en enero de 2022 ingresaron 168 afectados, cifra menor a los 231 de julio del mismo año. Lo mismo ocurrió el 2025, en que se registraron 63 pacientes más en julio que en enero.

Por esta razón, COANIQUEM busca fortalecer su equipo de captación de socios, quienes tienen la misión de invitar a más personas a colaborar mensualmente con la institución y apoyar sus programas de rehabilitación y prevención.

“Este trabajo es para quienes buscan una alternativa laboral flexible, con ingresos y un propósito social claro. Es una gran oportunidad para marcar una diferencia durante el invierno”, comentan desde la institución.

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