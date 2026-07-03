Crimen de carabinero Emmanuel Sánchez: Fiscalía decreta prisión preventiva para el imputado Dayonis Orozco

03 jul. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

Dayonis Orozco, principal imputado en el crimen del carabinero Emmanuel Sánchez, ocurrido en el año 2024, quedó este viernes con cautelar de prisión preventiva.

Lo anterior se debe a que la fiscal Marcela Adasme “lo formalizó por homicidio de carabinero en el ejercicio de su cargo y porte ilegal de arma de fuego”, decretado tal medida.

La determinación judicial se conoce a menos de 24 horas de que se materializara el retorno forzoso del imputado al país. Orozco llegó a Santiago la tarde de este jueves en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) proveniente de Bogotá, Colombia, país donde se había refugiado y finalmente fue capturado por la policía local tras haber escapado de Chile.

HOMICIDIO DE CARABINERO: @FRCentroNorte obtiene la prisión preventiva del imputado por el homicidio del Tte. Emmanuel Sánchez, ocurrido el 10 de abril de 2024. La Fiscal Jefa Marcela Adasme lo formalizó en presencia por homicidio de carabinero en el ejercicio de su cargo y porte… — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) July 3, 2026

Tras su aterrizaje en el Grupo 10 de la FACh, el acusado fue trasladado bajo gran custodia policial hacia el cuartel del Laboratorio Criminalístico (Lacrim) de la PDI para los peritajes de rigor. Posteriormente, fue derivado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) de Gendarmería, lugar donde cumplirá el régimen de prisión preventiva por su perfil de alta peligrosidad.

Los nexos de "El Botija" con el Tren de Aragua

La relevancia de Dayonis Orozco para el Ministerio Público va más allá del homicidio del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez. Según los informes de la Fiscalía Metropolitana Sur, liderada por el fiscal Héctor Barros, "El Botija" está catalogado como un miembro operativo clave de "Los Piratas", sindicada como una de las principales células del Tren de Aragua en Santiago.

De acuerdo con el escrito de la acusación fiscal, Orozco integraba de forma activa los grupos de WhatsApp administrados por el jefe operativo de la banda, Rafael Gámez Salas, alias "Turko", los cuales eran utilizados para planificar secuestros extorsivos y entregar instrucciones criminales desde el extranjero.

A raíz de esta vinculación y del cruce de evidencias balísticas y telefónicas, el imputado aparece también estrechamente ligado a la causa por el secuestro con homicidio del exteniente disidente venezolano Ronald Ojeda.

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