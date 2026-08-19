Asesinan a un hombre en una "casa okupa" de La Granja: Se desconoce la identidad y paradero del atacante

19 ag. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un crimen es investigado por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) tras el hallazgo de un hombre asesinado a balazos durante las últimas horas en un domicilio de la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

El hecho se registró en la calle Los Vilos a la altura del 8.000. Según los antecedentes preliminares del caso, la agresión con arma de fuego se concretó en un inmueble que funcionaba como "casa okupa", habitado por al menos cinco personas.

Dinámica del ataque

Las pericias policiales señalan que un desconocido entró por la puerta principal y atacó directamente a uno de los habitantes en una zona común.

El subcomisario Víctor Monge, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, detalló la dinámica del crimen: "Al analizar el lugar, nos encontramos con una víctima adulta de entre 40 y 50 años que aún no ha sido identificada. El autor ingresa por la puerta principal y se encuentra con la víctima en el pasillo de distribución. Es ahí donde se produce este encuentro y finalmente es el lugar donde se le causa la muerte a la víctima", precisó el oficial.

Testigos y sujetos de interés

Hasta el momento, la PDI no ha detenido al autor de los disparos. Sin embargo, los detectives trasladaron a cuatro residentes del inmueble hasta la unidad policial en calidad de conducidos para tomarles declaración.

Se les interroga para establecer si presenciaron el ataque y pueden ayudar a identificar al autor, o si alguno de ellos es considerado un sujeto de interés.