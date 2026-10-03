Video: Carabineros rescata a perrito que estaba atrapado en un islote del río Mapocho

03 oct. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este sábado, efectivos de Carabineros de la 17.ª Comisaría de Las Condes rescataron a un perrito que se encontraba atrapado en una pequeña isla al interior del cauce del río Mapocho.

Carabineros rescata a perrito atrapado en el Mapocho

Según informó la institución, los policías fueron alertados por vecinos y transeúntes de la presencia del can en el islote del río ubicado a la altura de la intersección de avenida Presidente Riesco con avenida Andrés Bello.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 12:30 horas, cuando funcionarios que realizaban labores de patrullaje preventivo llegaron hasta el lugar y constataron que el perrito estaba atrapado entre las aguas del Mapocho.

Debido a esto, tres carabineros ingresaron sin dudar al lecho del río y realizaron las maniobras necesarias para rescatar al animal.

La emergencia ocurrió justo después de las intensas precipitaciones registradas la tarde-noche del viernes en la capital, lo que provocó un aumento en el caudal del Mapocho.

Finalmente, Carabineros informó que, tras ser retirado del cauce, el animal se encontraba en un buen estado de salud.

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