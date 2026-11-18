Seguro de Cesantía: ¿Cuántas cotizaciones necesito para cobrarlo?
- Por Nicolás Díaz
El Seguro de Cesantía es un derecho de los trabajadores del país, el cual tiene como finalidad protegerlos cuando se quedan sin empleo, ya sea de manera voluntaria (renuncia) o involuntaria (despido o fin de contrato).
Este beneficio es administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y se financia, en distintas proporciones, por los aportes mensuales que hacen el trabajador y su empleador.
¿Cómo se financia el Seguro de Cesantía?
El seguro está compuesto por la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), que son financiados por una cotización obligatoria del 3% de las remuneraciones.Ir a la siguiente nota
Contrato indefinido
La CIC es financiada con un aporte del 1,6% del empleador más un 0,6% del trabajador. En tanto, el FCS se financia con otro 0,8% que aporta solo el empleador. La suma de todos esos porcentajes da el 3% de cotización obligatoria para la AFC.
Contrato a plazo fijo, por obra o servicio
En el caso de esta modalidad de contratos, el empleador paga en solitario el 3% de cotización, diviéndola en un 2,8% para la CIC y un 0,2% para el FCS.
Trabajadores de casa particular
Para los trabajadores y trabajadoras de casa particular, el Seguro de Cesantía también es financiado íntegramente por su empleador, con un 2,2% que va a la CIC y el restante 0,8% para el FCS.
¿Cuántas cotizaciones se necesitan para cobrar el seguro?
La cantidad mínima de cotizaciones para cobrar el Seguro de Cesantía depende del tipo de contrato:
- Contrato indefinido y trabajadores de casa particular: 10 cotizaciones.
- Contrato a plazo fijo, por obra o servicio: 5 cotizaciones.
El conteo de cotizaciones de la CIC se hace desde que el trabajador se afilió o desde su último cobro del seguro hasta el mes en que terminó su trabajo. Estas cotizaciones mínimas pueden ser seguidas o no y pagadas por uno o varios empleadores.
¿Cuántas cotizaciones se necesitan para cobrar el FCS?
Para poder cobrar el FCS, existe una cantidad mínima de cotizaciones y además de otros requisitos:
- Contrato indefinido y trabajadores de casa particular: 10 cotizaciones pagadas en los 24 meses previos al despido, siendo las últimas 3 continuas y con el mismo empleador.
- Contrato a plazo fijo, por obra o servicio: 10 cotizaciones pagadas en los 24 meses previos al despido, siendo las últimas 3 continuas con el mismo empleador y registradas antes del término del contrato.
El conteo de cotizaciones mínimas para cobrar el FCS considera que estas deben estar pagadas y registradas antes de la fecha de término del contrato, siendo las 3 últimas continuas y con el mismo empleador.
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