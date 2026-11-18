18 nov. 2026 - 18:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es un derecho de los trabajadores del país, el cual tiene como finalidad protegerlos cuando se quedan sin empleo, ya sea de manera voluntaria (renuncia) o involuntaria (despido o fin de contrato).

Este beneficio es administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y se financia, en distintas proporciones, por los aportes mensuales que hacen el trabajador y su empleador.

¿Cómo se financia el Seguro de Cesantía?

El seguro está compuesto por la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), que son financiados por una cotización obligatoria del 3% de las remuneraciones.

Contrato indefinido

La CIC es financiada con un aporte del 1,6% del empleador más un 0,6% del trabajador. En tanto, el FCS se financia con otro 0,8% que aporta solo el empleador. La suma de todos esos porcentajes da el 3% de cotización obligatoria para la AFC.

Contrato a plazo fijo, por obra o servicio

En el caso de esta modalidad de contratos, el empleador paga en solitario el 3% de cotización, diviéndola en un 2,8% para la CIC y un 0,2% para el FCS.

Trabajadores de casa particular

Para los trabajadores y trabajadoras de casa particular, el Seguro de Cesantía también es financiado íntegramente por su empleador, con un 2,2% que va a la CIC y el restante 0,8% para el FCS.

¿Cuántas cotizaciones se necesitan para cobrar el seguro?

La cantidad mínima de cotizaciones para cobrar el Seguro de Cesantía depende del tipo de contrato:

Contrato indefinido y trabajadores de casa particular : 10 cotizaciones.

: 10 cotizaciones. Contrato a plazo fijo, por obra o servicio: 5 cotizaciones.

El conteo de cotizaciones de la CIC se hace desde que el trabajador se afilió o desde su último cobro del seguro hasta el mes en que terminó su trabajo. Estas cotizaciones mínimas pueden ser seguidas o no y pagadas por uno o varios empleadores.

¿Cuántas cotizaciones se necesitan para cobrar el FCS?

Para poder cobrar el FCS, existe una cantidad mínima de cotizaciones y además de otros requisitos:

Contrato indefinido y trabajadores de casa particular : 10 cotizaciones pagadas en los 24 meses previos al despido, siendo las últimas 3 continuas y con el mismo empleador.

: 10 cotizaciones pagadas en los 24 meses previos al despido, siendo las últimas 3 continuas y con el mismo empleador. Contrato a plazo fijo, por obra o servicio: 10 cotizaciones pagadas en los 24 meses previos al despido, siendo las últimas 3 continuas con el mismo empleador y registradas antes del término del contrato.

El conteo de cotizaciones mínimas para cobrar el FCS considera que estas deben estar pagadas y registradas antes de la fecha de término del contrato, siendo las 3 últimas continuas y con el mismo empleador.

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