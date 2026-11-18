18 nov. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en su informe semanal de precios, confirmó que las bencinas tendrán una disminución de $38,7 por litro a partir de este jueves 19 de noviembre.

En tanto, el diésel registrará una importante caída de $141,9 por litro, tal como se había aprobado en el proyecto de ley impulsado por el Gobierno tras el paro de camioneros de la semana pasada.

¿Cuánto bajan los combustibles desde este jueves?

Según el organismo, las variaciones que comenzarán a regir este jueves son las siguientes:

Bencina de 93 octanos: -$38,7 por litro.

-$38,7 por litro. Bencina de 97 octanos: -$38,7 por litro.

-$38,7 por litro. Diésel: -$141,9 por litro.

-$141,9 por litro. Kerosene (parafina): -$9,4 por litro.

-$9,4 por litro. GLP de uso vehicular: sin variación.

¿Qué dijo ENAP?

En su informe semanal, ENAP recordó que su rol institucional consiste en comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras, las que establecen de manera autónoma el precio final de venta a los consumidores.

La estatal también aclaró que no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno y que sus estimaciones consideran los valores de importación desde un mercado de referencia cercano, además de los mecanismos de estabilización como el Mepco y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Por lo mismo, las variaciones informadas por ENAP corresponden a estimaciones y no determinan necesariamente el precio final en las estaciones de servicio, ya que este puede variar dependiendo de cada distribuidor.

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