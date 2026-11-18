18 nov. 2026 - 15:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva oportunidad para viajar y trabajar en el extranjero tendrán los jóvenes chilenos, luego de que el Gobierno anunciara la firma de un acuerdo Working Holiday con Hong Kong, que contempla 100 cupos anuales para cada una de las partes.

La iniciativa fue dada a conocer este miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores y permitirá que personas de entre 18 y 30 años puedan trasladarse a ese territorio asiático para vivir durante un período máximo de 12 meses.

Durante su estadía, los beneficiarios podrán realizar trabajos temporales para financiar sus gastos y también participar en cursos de corta duración.

El acuerdo fue suscrito por el canciller Francisco Pérez Mackenna y el secretario de Trabajo y Bienestar de Hong Kong, Chris Sun Yuk-han, en el contexto de la reunión de líderes económicos de APEC, desarrollada en Shenzhen, China.

¿Qué permite el nuevo Working Holiday entre Chile y Hong Kong?

El programa contempla un intercambio recíproco, es decir, no solo permitirá que jóvenes chilenos viajen a Hong Kong, sino que también facilitará que personas de ese territorio puedan venir a Chile bajo condiciones similares.

En concreto, quienes accedan al beneficio podrán:

Vivir en Hong Kong durante un período máximo de 12 meses.

Realizar trabajos temporales para financiar su estadía.

Participar en cursos de corta duración.

Conocer la cultura y las oportunidades del territorio asiático.

El canciller Francisco Pérez Mackenna valoró la firma del convenio y destacó las posibilidades que abrirá para los jóvenes de ambos territorios: "Estamos muy contentos de ofrecer a los jóvenes de Chile y Hong Kong nuevas oportunidades para que experimenten vivir en otra comunidad", señaló.

Además, destacó que la combinación de culturas orientales y occidentales, junto con la economía internacional de Hong Kong, permitirá entregar una experiencia enriquecedora a los participantes.

¿Quiénes pueden postular al Working Holiday en Hong Kong?

De acuerdo con la información entregada por Cancillería, podrán acceder al programa jóvenes que cumplan con los siguientes criterios:

Tener entre 18 y 30 años.

Postular dentro del cupo anual disponible de 100 plazas para Chile.

Cumplir con las condiciones que establezcan las autoridades para obtener la visa correspondiente.

La estadía tendrá una duración máxima de 12 meses.

Sin embargo, hay un aspecto importante: el acuerdo todavía no contempla una convocatoria abierta. Hasta ahora, Cancillería no ha informado la fecha en que comenzarán las postulaciones, ni ha detallado los requisitos adicionales o el procedimiento específico para solicitar la visa.

Por lo tanto, la firma del convenio representa el inicio de esta nueva alternativa de movilidad internacional, pero los interesados deberán esperar la publicación de las condiciones oficiales.

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