18 nov. 2026 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este miércoles a China para participar el día siguiente en una reunión histórica con sus pares de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, indicaron periodistas que lo acompañan.

El magnate republicano, quien realiza su primera gira internacional desde la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, aterrizó en el polo tecnológico chino de Shenzhen para asistir también a la cumbre de la APEC.

Recibimiento de Xi en el aeropuerto

El presidente chino, Xi Jinping, recibió personalmente este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a su llegada al aeropuerto de Shenzhen, donde ambos participarán el jueves en una reunión tripartita con el ruso Vladimir Putin, constató la AFP.

Tras bajar del Air Force One, Trump dio la mano a Xi en la alfombra roja mientras un grupo de personas agitaba pompones de colores y ondeaba banderas chinas y estadounidenses. Este recibimiento es un gesto poco común por parte del líder chino.

Un gesto inédito en el estricto protocolo chino

La bienvenida en la losa del terminal aéreo marcó un hito diplomático, ya que durante todo su mandato como máximo dirigente de China, Xi Jinping nunca había acudido personalmente al aeropuerto a recibir a un mandatario estadounidense.

Las imágenes de la llegada mostraron una escena de particular cercanía, en la que el líder chino esperó al pie de la escalerilla del Air Force One y saludó a Trump con un abrazo y palmadas en la espalda, antes de recorrer juntos la alfombra roja escoltados por una banda de música y presentaciones artísticas con vestimentas tradicionales.

El despliegue protocolar cobró aún mayor relevancia al contrastarlo con la reciente llegada del presidente ruso, Vladimir Putin, a la misma ciudad de Shenzhen, instancia en la que no estuvo presente Xi Jinping y la recepción quedó a cargo del jefe de gabinete del gobierno chino.

Con este gesto, Beijing busca reciprocar el saludo que el propio Trump le brindó a Xi a principios de este año en la Base Conjunta Andrews, en Estados Unidos, en la antesala de la cumbre trilateral que reunirá este jueves a los tres líderes mundiales.