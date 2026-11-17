17 nov. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como un intento por asegurar su estabilidad laboral terminó transformándose en una pesadilla burocrática sin salida aparente. Ruchira Ranasingha, una ciudadana de Sri Lanka de 50 años, lleva tres años atrapada en las Islas Cook, un pequeño archipiélago del Pacífico Sur, sin poder encontrar una ruta legal que le permita regresar a su país natal.

De acuerdo con una investigación de la BBC, la pesadilla de Ranasingha comenzó a finales de 2022, cuando llegó a Nueva Zelanda con una visa de turista. Al ver que su permiso expiraba, y tras recibir el apoyo de un intérprete, solicitó asilo argumentando que enfrentaba amenazas de prestamistas en Sri Lanka, lo que le permitió obtener un visado de trabajo temporal para solicitantes de refugio.

El consejo "desastroso" que la dejó sin opciones

El conflicto se originó cuando un restaurante quiso ofrecerle un contrato formal de largo plazo. Debido a las normativas migratorias locales, quienes tramitan refugio no pueden postular a otros visados mientras su expediente principal sigue abierto en el país.

Fue en ese momento cuando recurrió a la agencia Servicio de Inmigración y Secretaría. Según su testimonio recogido por la BBC, su directora, Sylviane Gallant, le aseguró por correo electrónico que podía iniciar el trámite de una nueva visa de trabajo con solo cruzar la frontera.

Con la promesa de resolver el trámite desde el extranjero, Ranasingha reservó una corta estadía en las Islas Cook. Sin embargo, la decisión resultó en el calvario que vive actualmente: el visado fue rechazado y, al abandonar territorio neozelandés, incumplió los términos de su permiso vigente, lo que llevó a las autoridades de Wellington a cerrar permanentemente el acceso a cualquier autorización futura. Con el tiempo, la propia agencia admitió que la situación se debió a un error de gestión.

Un laberinto sin salida entre negativas

Tras quedar varada en el archipiélago, Ranasingha acumuló siete rechazos oficiales, tres por parte de Nueva Zelanda y cuatro de Austria, bajo el argumento de que las oficinas gubernamentales no estaban convencidas de que tuviera una intención real de tránsito, considerando su anterior solicitud de asilo.

Las pocas alternativas de salida que existen desde las Islas Cook, como volar hacia Tahití o Hawái, tampoco son viables: ambos destinos exigen la entrega de datos biométricos presenciales que únicamente pueden gestionarse en suelo neozelandés. Ante la desesperación, la mujer llegó a ofrecer a las autoridades que la dejaran abordar un avión "esposada, atada y amordazada" para garantizar que no escaparía durante la escala.

El drama personal y la ayuda de la comunidad local

Mientras su familia en Sri Lanka agota gestiones diplomáticas a través de la Cancillería para lograr su repatriación, el costo emocional y familiar es devastador. Ranasingha ha manifestado su angustia por no poder asistir al matrimonio de su único hijo, que se realizará en noviembre, y por el delicado estado de salud de su madre, quien permanece hospitalizada debido a la preocupación.

Pese a lo complejo del escenario, la afectada reconoce la solidaridad de los habitantes de las Islas Cook. Actualmente, se aloja sin costo en una habitación para el personal que le facilitó un hotel local, los vecinos le dan alimentos y ropa, y uno de los directivos del recinto le regaló una máquina de coser con la que gana algo de dinero para subsistir en medio del encierro.