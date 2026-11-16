Anuncian cortes de luz en seis comunas de Santiago para este martes por hasta 8 horas
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este martes 17 de noviembre en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz?
Peñalolén
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del martes 17 de noviembreIr a la siguiente nota
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del martes 17 de noviembre
Las Condes
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del martes 17 de noviembre
Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del martes 17 de noviembre
Lo Barnechea
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del martes 17 de noviembre
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del martes 17 de noviembre
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del martes 17 de noviembre
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del martes 17 de noviembre
Cerillos
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del martes 17 de noviembre
Pudahuel
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del martes 17 de noviembre
Los cortes de luz no afectarán a la totalidad de las comunas mencionadas, sino que ocurrirán en ciertos sectores de estas. Enel dispuso un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión programada del servicio eléctrico, que también puedes revisar aquí.
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