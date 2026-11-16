16 nov. 2026 - 23:55 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este martes 17 de noviembre en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz?

Peñalolén

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del martes 17 de noviembre

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del martes 17 de noviembre

Las Condes

Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del martes 17 de noviembre

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del martes 17 de noviembre

Lo Barnechea

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del martes 17 de noviembre

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del martes 17 de noviembre

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del martes 17 de noviembre

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del martes 17 de noviembre

Cerillos

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del martes 17 de noviembre

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del martes 17 de noviembre

Los cortes de luz no afectarán a la totalidad de las comunas mencionadas, sino que ocurrirán en ciertos sectores de estas. Enel dispuso un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión programada del servicio eléctrico, que también puedes revisar aquí.