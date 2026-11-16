"No me acuerdo más hasta llegar a la posta": Relato de la víctima del choque del padre de Pavez, que quedó en prisión preventiva

16 nov. 2026 - 14:44 hrs.

Un fuerte impacto por la espalda y, después, la pérdida del conocimiento. Es lo que recuerda el hombre de 29 años que conducía el carretón de tracción animal que fue embestido por el automóvil de Máximo Francisco Pavez Cerda (68), padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante la madrugada del viernes en Lampa.

Su declaración quedó registrada en el parte policial al que accedió Mega Investiga y entrega detalles de los momentos posteriores al accidente que dejó a tres integrantes de una familia lesionados, entre ellos una niña de apenas dos años.

El conductor relató a Carabineros que sintió un fuerte golpe en la parte posterior del carretón y que perdió el conocimiento, “no acordándose más hasta la llegada a la posta de Batuco”, según consigna el documento policial.

La declaración cobra especial relevancia luego de que este lunes el Juzgado de Garantía de Colina decretara la prisión preventiva de Pavez Cerda, tras ser formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves gravísimas respecto de una víctima y lesiones graves respecto de otras dos.

El tribunal estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y estableció un plazo de investigación de 120 días.

El relato de la víctima

El accidente ocurrió cerca de las 00:30 horas del viernes 13 de noviembre, en el kilómetro 1 de la Ruta G-148, en el sector de Batuco.

Por esa vía circulaba un carretón tirado por caballos en el que viajaban un hombre de 29 años, su pareja de 28 y la hija de ambos, de dos años.

De acuerdo con el parte policial, el conductor sintió un fuerte golpe por detrás, tras lo cual perdió el conocimiento. Su siguiente recuerdo fue encontrarse en la posta de Batuco, hasta donde fue trasladado para recibir atención médica.

Producto del impacto, su pareja y su hija salieron eyectadas del vehículo de tracción animal.

El hombre debió ser derivado posteriormente a la Clínica Dávila, donde se constató la gravedad de sus lesiones. Los primeros antecedentes médicos incorporados al procedimiento policial lo situaban en riesgo vital.

La mujer y la niña también resultaron lesionadas.

La versión del padre del subsecretario

El mismo documento contiene la explicación que entregó Pavez Cerda a los funcionarios policiales.

Según su relato, mientras conducía su Mitsubishi Galant por la Ruta G-148, se encontró sorpresivamente con el carretón que circulaba en el mismo sentido.

Aseguró que el vehículo de tracción animal no mantenía luces traseras y que, al advertir su presencia, no alcanzó a frenar, impactándolo por la parte posterior.

Se trata de la versión entregada por el imputado, cuya veracidad deberá ser determinada mediante las diligencias de la investigación, entre ellas los peritajes de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

El alcotest de 1,58 y la licencia vencida

Pero el parte policial también reveló otros antecedentes.

Los funcionarios que participaron en el procedimiento advirtieron que Pavez Cerda presentaba hálito alcohólico y el rostro congestionado.

Ante esas señales, se le practicó una prueba respiratoria que arrojó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que casi duplica el umbral legal de 0,8 establecido en Chile para considerar que una persona conduce en estado de ebriedad.

Además, Carabineros constató que el conductor mantenía su licencia de conducir vencida.

El documento también establece que no registraba antecedentes penales ni órdenes judiciales vigentes.

La decisión judicial

Este lunes, el fiscal Gonzalo Álvarez formalizó a Pavez Cerda por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves gravísimas respecto de una de las víctimas y lesiones graves respecto de las otras dos.

Tras escuchar los antecedentes expuestos en la audiencia, el Juzgado de Garantía de Colina decretó su prisión preventiva, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

La resolución contempla 120 días para desarrollar la investigación.

El caso también ha generado repercusiones por el vínculo familiar del imputado con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien, tras conocerse la detención de su padre, sostuvo que correspondía aplicar el principio de igualdad ante la ley y que el procedimiento debía desarrollarse sin interferencias.

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